86 قتيلا.. حصيلة جديدة لضحايا زلزال الصين

لقي 86 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين ليل الإثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الثلاثاء.

وقالت الوكالة إنّ الزلزال أسفر أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين، ففي آب/أغسطس الماضي، ضرب زلزال سطحي بقوة 5,4 درجة شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 23 شخصا، وتسبب بانهيار عشرات المباني.