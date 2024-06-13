بعد دعوات لإحراق كتبه.. "غضب جزائري" يُخرج ياسمينة خضرا عن صمته

وفي مواجهة هذا الجدل، قدّم الروائي ياسمينة خضرا تفسيرات لتصريحاته التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل، وكتب مقالًا نشره على صفحته على "فيسبوك"، "لطالما مدحت وغنّيت ومجّدت منطقة القبائل. وتشهد على ذلك المكانة اللامتناهية التي تحتلها القبائل في رواياتي وتصريحاتي".

وقال إن "الفيديو الذي تلاعب به خصومي كما يشاؤون، وأعلنوه على أنه حديث التوقيت، في حين أنه قديم، لا يهاجم أهل القبائل (أمازيغ منطقة القبائل) بأي شكل من الأشكال. بل يتحدث عن بعض مواطنينا الذين، في فرنسا (أو ربما في أماكن أخرى أيضًا)، يقدمون أنفسهم كفرنسيين - أمازيغ، وليس كفرنسيين - جزائريين. هذا السلوك أثار استيائي، ورددت عليه في هذا الفيديو".

وأضاف: "كما استنكرت أولئك الذين، عند سؤالهم عن بلدهم الأصلي، يجيبون "أنا قبائلي"، وكأنّ قول "أنا جزائري" شيء مخجل.

وأردف، "لم أرَ أي سبب لهؤلاء الأشخاص لإنكار وطنهم؛ والأسوأ، تفضيل إضافة هويتهم العرقية إلى جلاد أسلافهم بدلًا من الدفاع عن جزائريتهم. هذا هو موضوع الفيديو، الموضوع الوحيد له".