كشف طيار سعودي، أنجز قبل أيام رحلة طويلة حول العالم استغرقت 27 يومًا، عن تعرض طائرته الخاصة للتجمد خلال تحليقه فوق منطقة باردة، ولكنه نجح في نهاية الأمر، بالتعامل مع الموقف.

وأظهر مقطع فيديو نشره الطيار السعودي مشعل بن فهد السديري، اليوم الخميس، كيف داهم الصقيع طائرته فوق جبال الألب السويسرية التي تغطيها الثلوج، لتنعدم الرؤية انعدامًا شبه كامل عند الطيار.

ويقول السديري إن حادثة الصقيع الذي ضرب طائرته وهي من طراز "دايموند DA42"، على ارتفاع ١٩ ألف قدم، من المواقف الصعبة التي واجهها في رحلته الطويلة.

وأوضح السديري أن طائرته غير مجهزة بخاصية التسخين في الأجنحة في أثناء الطيران لإزالة أي تجمد قد يمنع الأجنحة من الحركة، ولكنه زاد سرعة الطائرة من 20 إلى 30% ونزل بها إلى مستوى درجة الحرارة فيه، فوق الصفر.

ووجّه الطيار المعروف، نصيحة للطيارين بالابتعاد عن السحاب عندما تكون درجة الحرارة أقل من صفر إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

ووصل السديري، إلى مطار الثمامة، في الرياض، يوم 4 أغسطس/ آب الجاري، وهو المطار الذي انطلق منه في رحلته العالمية يوم 9 يوليو/ تموز الماضي نحو الدمام، ثم مسقط، ثم باقي مسار الرحلة الطويلة من الشرق إلى الغرب حول الأرض.

واستغرقت رحلة السديري ما يزيد على مئة ساعة طيران، مقسمة على 31 رحلة طيران، تفصل بين كل منها ساعات استراحة قبل مواصلة التحليق نحو مطار جديد.

وفي العام 2018، بدأ السديري وهو بعمر 50 عامًا، التدرب على الطيران، قبل أن يحصل على رخصة الطيران عام 2021، ويبدأ برحلات محلية أو دولية بطائرته الخاصة، ليتوج خبرته بجولة حول العالم.