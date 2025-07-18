logo
منوعات

أثارت غضبا واسعا.. ما قصة "فتاة الحقيبة" في تركيا؟ (فيديو)

أثارت غضبا واسعا.. ما قصة "فتاة الحقيبة" في تركيا؟ (فيديو)
فتاة الحقيبة "عائشة"المصدر: وسائل إعلام تركية
قحطان العبوش
قحطان العبوش
18 يوليو 2025، 11:06 ص

أثارت تحقيقات الشرطة والقضاء في تركيا، بمقتل الطالبة الجامعية الشابة، "عائشة توكياز"، غضباً واسعاً ودعوات لفرض عقوبات مشددة على سبعة متهمين بالجريمة المروعة.

وعثرت الشرطة يوم الأحد الماضي على جثة "توكياز" في حقيبة سفر كبيرة في منطقة برية قرب أحد الطرقات في مدينة إسطنبول.

ومنذ ذلك الحين، تصدرت القضية اهتمامات المدونين الأتراك في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعاطف كبير مع فتاة الحقيبة كما يسميها البعض ودعوات لمعاقبة من أنهى حياتها بذلك الشكل.

وسرعان مع أوقفت الشرطة سبعة متهمين، بينهم "جميل كوتش"، ضابط الشرطة السابق الذي ارتبط بعلاقة عاطفية مع الضحية كما يبدو، قبل مقتلها بمنزله في ظروف غامضة ونقل جثتها بحقيبة سفر بهدف إخفائها.

24c7b46d-fe45-4e39-9341-b8997ad39c30

وتنحدر الضحية وعمرها 22 عاماً من ولاية "هاتاي" جنوبي تركيا، لكنها تقيم في إسطنبول، حيث تدرس التمريض في إحدى جامعاتها الخاصة، وقد وصلت للسنة الأخيرة قبل مقتلها.

أخبار ذات علاقة

جريمة هزت مصر.. تقتل "ابنة زوجها" وتخفي جثتها في حقيبة سفر

جريمة هزت مصر.. تقتل "ابنة زوجها" وتخفي جثتها في حقيبة سفر

ونشرت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الجمعة، أحدث اعترافات للمتهم الرئيس في القضية، "كوتش" (38 عاماً) وتفاصيل جديدة عن مقتل "توكياز"، وبينها أن الضحية قد قتلت فيما يبدو يوم 9 تموز/يوليو الجاري.

فقد كشفت كاميرات المراقبة أنها جاءت مساء ذلك اليوم إلى منزل "كوتش"، قبل أن يظهر بعد يومين برفقة شخص آخر حاملاً حقيبة كبيرة وضعها في سيارته وغادر المكان، لتعثر الشرطة على الحقيبة بعد يومين آخرين.

وقال "كوتش" في التحقيقات إن "توكياز" سقطت من درج داخلي في منزله بعد تعاطيها المخدرات، وفارقت الحياة، ليقرر إخفاء جثتها عبر وضعها في حقيبة ودفنها، مستعيناً بأصدقاء ومعارف.

ويعتقد المحققون أن القاتل ارتكب جريمته بعد أن مارس العنف مع ضحيته عدة مرات في السابق، معتمدين على شهادة "إسراء" شقيقة "عائشة" التوأم، والتي أبلغت الشرطة باختفاء شقيقتها قبل الوصول لجثتها.

أخبار ذات علاقة

إصدار الحكم على المرأة التي خنقت صديقها بحقيبة سفر (فيديو)

إصدار الحكم على المرأة التي خنقت صديقها بحقيبة سفر (فيديو)

وكان القاتل يحاول إقناع ضحيته بالزواج، لكنها ترفض بسبب فارق السن بينهما، قبل أن يقنعها بزيارة أخيرة لمنزله، لتنتهي تلك الزيارة بجريمة قتلها.

وفي تفاصيل التحقيقات أيضاً، أعاد "كوتش" طلاء منزله بعد تنظيف شامل، فيما بينت كاميرات المراقبة أنه استخدم عطراً داخل السيارة وفي منزله بشكل مبالغ فيه بهدف تعطير المنزل والسيارة وإخفاء رائحة ما.

ولم تنته القضية والاعترافات عند ذلك الحد، إذ أعادت النيابة العامة قضية قديمة ورد اسمه فيها للواجهة مجدداً، لا بل طالبت النيابة بالسجن المؤبد له بتهمة دفع صديقته القديمة "ايجي غول أوفيزوفا" من شرفة الطابق الثامن عام 2023 ووفاتها في مدينة "ديار بكر" جنوب البلاد.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية، إن "كوتش" كان قد حصل على البراءة من تلك الحادثة لعدم توفر أدلة تدينه، لكنه يواجه اليوم الاتهامات مجدداً بالاستناد لسجله الإجرامي الذي قد يضم جريمة قتل بعد إدانته رسميا في قتل "عائشة توكياز".

أخبار ذات علاقة

المغرب.. فك لغز جريمة "تقطيع امرأة" ووضعها في حقيبة سفر

المغرب.. فك لغز جريمة "تقطيع امرأة" ووضعها في حقيبة سفر

ويمتلك الضابط السابق في الأساس سجلاً غير نزيه في عمله، فقد تم فصله بسبب تهم تتعلق بالرشوة وتهريب الأسلحة والتهديد والإهانة.

ويرتبط العدد الكبير بالمتهمين لكون كوتش استعان بصديق له في إخفاء الجثة، لكن الصديق انسحب قبل إتمام المهمة، ما دفعه للاستعانة بسائق سيارة أجرة على علاقة وثيقة معه لينقل الحقيبة ويدفنها دون الاطلاع على محتواها.

واستعان سائق السيارة ذاك بثلاثة أشخاص آخرين لنقل الحقيبة ودفنها مقابل مبالغ مالية كبيرة له ولمساعديه الثلاثة.

وتتابع منظمات معنية بالدفاع عن حقوق النساء في تركيا، قضية "فتاة الحقيبة"، وسط دعم كبير من قبل كثير من الأتراك المناهضين للعنف المتزايد ضد النساء كما تقول تلك المنظمات.

كما جذبت تفاصيل التحقيقات الجديدة، متضامنين جدد مع الضحية الأخرى "أفيزوفا" التي لم تنتحر كما يعتقد الكثيرون، بانتظار إدانة "كوتش" بشكل رسمي بدفعها من الشرفة عن عمد.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC