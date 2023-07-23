انهيار جسر في اليونان
قّتل شخص وأصيب آخرون، إثر انهيار جسر قيد الصيانة في مدينة باتراس غرب اليونان، مساء اليوم السبت.
وقالت مواقع محلية، إنه تم العثور على رجل ميت تحت أنقاض الجسر المنهار في مدينة باتراس في منطقة بريميتريكي، وسط مخاوف بشأن وجود آخرين محاصرين.
وقال فريق الطوارئ إنه تم نقل 5 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أعلنت السلطات عن مخاوف من وجود إصابات أكثر من هذا العدد.
وأضاف فريق الطوارئ إن هناك عددا من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت جزء كبير منهار من الجسر، وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.
وتشير المعلومات إلى أن قسمًا من الجسر لا يقل طوله عن 40 مترًا قد انهار بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن الجسر كان مثار جدل منذ عامين، وهو جسر مزدوج يعاني من مشاكل في الكفاءة.
وبدأت أعمال الترميم في عام 2021 لإصلاح جسرين على المحيط (B601 و K635).