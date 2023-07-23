انهيار جسر في اليونان

قّتل شخص وأصيب آخرون، إثر انهيار جسر قيد الصيانة في مدينة باتراس غرب اليونان، مساء اليوم السبت.

وقالت مواقع محلية، إنه تم العثور على رجل ميت تحت أنقاض الجسر المنهار في مدينة باتراس في منطقة بريميتريكي، وسط مخاوف بشأن وجود آخرين محاصرين.

وقال فريق الطوارئ إنه تم نقل 5 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أعلنت السلطات عن مخاوف من وجود إصابات أكثر من هذا العدد.