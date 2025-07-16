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كيف تضرر العرسان في مصر من حريق سنترال رمسيس؟

كيف تضرر العرسان في مصر من حريق سنترال رمسيس؟
حريق سنترال رمسيس المصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 5:39 ص

كشفت شهادات العديد من الشبان المقبلين على الزواج في مصر عن تضررهم جراء حريق سنترال رمسيس، الذي أدى إلى تعطل مشاريع زفافهم الحالية وسط مخاوف من طول الأزمة.

وأعلنت الكثير من المراكز، التي تجري فحوص وتحاليل ما قبل الزواج للعرسان الجدد، توقفها عن العمل؛ لأن "السيستم واقع" وفق إفادة بعض المراجعين بسبب تبعات  حريق سنترال رمسيس، بحسب ما أورده موقع "القاهرة 24".

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وعبر كثيرون عن مخاوفهم من طول مدة الأزمة وعدم حل مشكلة تلك المراكز والوحدات التي تصدر الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج، لافتين إلى أنهم سيتكبدون بذلك تكاليف حجوزات صالونات التجميل للعرائس وصالات الأفراح والفنادق وتذاكر السفر لقضاء شهر العسل لمن خطط له، وغيرها من التكاليف.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، تهدف هذه الفحوصات إلى الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية والمعدية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي، وتصدر لها شهادة صالحة لمدة 6 أشهر، وهي من شروط عقد القران.

 

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