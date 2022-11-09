الكويت .. توقيف شاب استخدم علب عصائر بعربة متنقلة لبيع المخدرات

ألقى رجال المباحث في دولة الكويت، القبض على شاب استخدم عربته المتنقلة المخصصة لبيع العصائر، للترويج للمواد المخدرة المحظور تجارتها أو تداولها محليًا.

وتم ضبط الشاب وهو من فئة غير محددي الجنسية المعروفين بـ "البدون" في منطقة جابر الأحمد عقب مراقبته لأيام إثر ورود معلومات للجهات الأمنية حول نشاطه المشبوه.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن "الشاب في الـ 23 من العمر، استغل بيع العصائر ليضع في العُلب أحد أنواع المخدرات ويقوم ببيعها على الشباب، تحت ستار بيع مواد غذائية في عربة متنقلة".

وأوضح المصدر أنه "تم ضبط نحو 5 آلاف حبة مخدرة كانت مخبئة في حقيبة عند ضبط الشاب"، لافتًا إلى أنه "كان يقوم ببيع الحبوب بخلطة مع العصائر مقابل 5 دنانير للحبة الواحدة، أي ما يعادل (16 دولارًا)".

وتتصدر أخبار ضبط متعاطي المخدرات ومروجيها والمتاجرين فيها الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانًا إلى الإعدام والسجن المؤبد.