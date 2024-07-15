مئات المصلين يشهدون ظاهرة التعامد في المسجد الحرام (فيديو)

شهد مئات المصلين في المسجد الحرام، ظهر اليوم الاثنين، آخر تعامد للشمس على الكعبة المشرفة هذا العام، في ظاهرة فلكية يغيب فيها الظل تمامًا للأبنية والأشخاص.

وأظهر بث مباشر لقناة القرآن الكريم السعودية، والتي تبث على مدار الساعة من المسجد الحرام، معتمرين وزوارًا يؤدون صلاة الظهر حول الكعبة المشرفة، بالتزامن مع ثاني وآخر تعامد خلال العام 2024.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة، إن سماء مكة المكرمة شهدت اليوم الاثنين تعامد الشمس (التسامت) على الكعبة المشرفة الساعة الـ12:27 ظهرًا بالتوقيت المحلي بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام.

وأوضحت الجمعية، أن ظل الزوال يصبح صفرًا، ويختفي ظل الكعبة المشرفة وهو التعامد الثاني والأخير سنة 2024.

وتناقلت محطات التلفزة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالمين، العربي والإسلامي، مقطع فيديو لتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، حيث تحظى الظاهرة الفلكية باهتمام كبير اكتسبته من قدسية المكان في نفوس المسلمين.

وتتكرر ظاهرة التعامد مرتين في العام، حيث شهدت الكعبة المشرفة أول تعامد للشمس معها، خلال صلاة الظهر يوم الـ27 من مايو.

وتحدث ظاهرة التعامد نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان.