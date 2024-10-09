صورة تظهر حقيقة طلاق كانييه ويست وبيانكا سينسوري

بدد مغني الراب كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري شائعات طلاقهما، بعد مشاهدتهما معًا في أحد مراكز التسوق بطوكيو يوم الثلاثاء.

ويأتي هذه الظهور بعد تقارير تفيد بأن الزوجين، اللذين عقدا قرانهما في ديسمبر 2022، قد يكونان على وشك الانفصال.

وشوهد الثنائي وهما يتجولان في المركز التجاري، حيث كانت بيانكا سينسوري، 29 عامًا، تضع يديها حول وجه كانييه ويست، 47 عامًا، بينما كانا يتجهان نحو السلم المتحرك.

كما أظهرت الصور بيانكا سينسوري وهي تتشبث بذراع زوجها أثناء دخولهما أحد المتاجر.

وتأتي هذه المشاهدات بعد تقارير من موقع TMZ، ذكرت أن الزوجين أخبرا أصدقاءهما المقربين عن انفصالهما قبل بضعة أسابيع.

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وأفاد الموقع أن كانييه ويست كان يخطط للطلاق والعيش في طوكيو، بينما سافرت سينسوري إلى أستراليا للالتحاق بعائلتها.

وفي الأيام الأخيرة، شوهد كانييه ويست وهو يتناول العشاء بمفرده في مطعم جامايكي، وكانت آخر مرة شوهد فيها الثنائي معًا في 20 سبتمبر الماضي أثناء تسوقهما في العاصمة اليابانية.

جدير بالذكر أنّ كانييه ويست وكيم كارداشيان تزوجا في مايو 2014، ولديهما أربعة أطفال نورث، 11 عامًا، وساينت، 8 أعوام، شيكاغو، 6 أعوام، وسالم 5 أعوام.

وبعد سنوات من الزواج، قدمت كيم طلب الطلاق في فبراير 2021، وتم الانفصال رسمياً في نوفمبر 2022.