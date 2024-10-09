logo
منوعات

صورة تظهر حقيقة طلاق كانييه ويست وبيانكا سينسوري

صورة تظهر حقيقة طلاق كانييه ويست وبيانكا سينسوري
كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوريالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
09 أكتوبر 2024، 5:57 ص

بدد مغني الراب كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري شائعات طلاقهما، بعد مشاهدتهما معًا في أحد مراكز التسوق بطوكيو يوم الثلاثاء. 

ويأتي هذه الظهور بعد تقارير تفيد بأن الزوجين، اللذين عقدا قرانهما في ديسمبر 2022، قد يكونان على وشك الانفصال.

وشوهد الثنائي وهما يتجولان في المركز التجاري، حيث كانت بيانكا سينسوري، 29 عامًا، تضع يديها حول وجه كانييه ويست، 47 عامًا، بينما كانا يتجهان نحو السلم المتحرك.

كما أظهرت الصور بيانكا سينسوري وهي تتشبث بذراع زوجها أثناء دخولهما أحد المتاجر.

0116ef26-047a-4bf0-ab5a-adfa4eb79989

وتأتي هذه المشاهدات بعد تقارير من موقع TMZ، ذكرت أن الزوجين أخبرا أصدقاءهما المقربين عن انفصالهما قبل بضعة أسابيع. 

أخبار ذات علاقة

كانييه ويست يستعد للطلاق من زوجته "المثيرة للجدل"

وأفاد الموقع أن كانييه ويست كان يخطط للطلاق والعيش في طوكيو، بينما سافرت سينسوري إلى أستراليا للالتحاق بعائلتها.

وفي الأيام الأخيرة، شوهد كانييه ويست وهو يتناول العشاء بمفرده في مطعم جامايكي، وكانت آخر مرة شوهد فيها الثنائي معًا في 20 سبتمبر الماضي أثناء تسوقهما في العاصمة اليابانية.

جدير بالذكر أنّ كانييه ويست وكيم كارداشيان تزوجا في مايو 2014، ولديهما أربعة أطفال نورث، 11 عامًا، وساينت، 8 أعوام، شيكاغو، 6 أعوام، وسالم 5 أعوام.

وبعد سنوات من الزواج، قدمت كيم طلب الطلاق في فبراير 2021، وتم الانفصال رسمياً في نوفمبر 2022.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC