32 شابة سعودية يدخلن التاريخ بقيادتهن قطار الحرمين السريع (فيديو)

تستعد 32 شابة سعودية لإنهاء برنامج تدريبي على قيادة القطارات، قبل أن يصبحن أول دفعة نسائية تقود قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعد الحجاج والمعتمرون أكبر مستخدميه.

ونشرت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، اليوم الأحد، مقطع فيديو لعدد من المتدربات، تحدثن فيه عن تجربتهن الفريدة في تعلم قيادة القطارات التي بدا أن كثيرا من شابات المملكة يهوينها، وليس كما هو شائع بأنها مهنة مفضلة للرجال فقط.