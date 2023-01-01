32 شابة سعودية يدخلن التاريخ بقيادتهن قطار الحرمين السريع (فيديو)
تستعد 32 شابة سعودية لإنهاء برنامج تدريبي على قيادة القطارات، قبل أن يصبحن أول دفعة نسائية تقود قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعد الحجاج والمعتمرون أكبر مستخدميه.
ونشرت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، اليوم الأحد، مقطع فيديو لعدد من المتدربات، تحدثن فيه عن تجربتهن الفريدة في تعلم قيادة القطارات التي بدا أن كثيرا من شابات المملكة يهوينها، وليس كما هو شائع بأنها مهنة مفضلة للرجال فقط.
وتحدثت سارة الشهري ونورة هشام وأخريات، عن تجربتهن التدريبية وحماسهنَّ لقيادة قطار الحرمين بعد انتهاء الفترة التعليمية والتدريبية التي يتم فيها استخدام جهاز محاكاة يمثل الواقع تماماً، ويحتوي على كابينة قيادة حقيقية، يتم من خلالها اختبار كامل العوامل الجوية والمشاكل التقنية التي قد تواجه قائدة القطار.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية، بشار بن خالد المالك، عبر تويتر، إن "تأهيل أول دفعة من قائدات قطار الحرمين السريع هو مصدر فخر واعتزاز لنا في سار، وتأكيد للثقة الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه المرأة السعودية في التنمية والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".
وشهد إعلان التدريب والتوظيف غير المسبوق في السعودية، في فبراير/شباط الماضي، إقبالاً كبيراً من الشابات السعوديات، حيث تقدم نحو 30 ألف شابة للظفر بـ 32 وظيفة سائقة قطار لم يسبق أن شغلتها النساء من قبل في المملكة.
وتخضع المتدربات الـ 32 لبرنامج تدريب مدته عام في مدينة جدة، يتقاضين فيه أجراً قدره أربعة آلاف ريال، قبل أن يتضاعف مع ممارسة عملهنّ رسمياً.
وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع قطار الحرمين في سبتمبر/أيلول من العام 2018 بتكلفة 6.7 مليار يورو (7.87 مليار دولار)، وتبلغ سرعته 300 كيلومتر في الساعة.
ويبلغ طول الخط الحديدي بين المدينتين المقدستين مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، 450 كيلومتراً، ويقطعها بساعتين بدلاً من نحو أربع ساعات كان يحتاجها المسافرون بالسيارات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
ويستهدف القطار نقل نحو 60 مليون راكب سنويًا.
وتخطط السعودية للتوسع في مشروع قطار الحرمين من خلال ربطه بقطار مقرر بين العاصمة الرياض وجدة.
وكانت قيادة السيارات ممنوعة على النساء في السعودية حتى العام 2018، لكن المملكة منحت المرأة منذ ذلك الوقت الكثير من الفرص في القطاعين العام والخاص، وسنت تشريعات كثيرة لصالحهن، وبتن يشغلن وظائف قيادية بارزة ويعملن في مهن كانت حكراً على الرجال.
وبجانب قيادة الطائرات التي يتقنها ويعمل فيها العديد من السعوديات، ستصبح دفعة سائقات القطار أول من يعمل بتلك المهنة، وسيقدن قطار الحرمين السريع.