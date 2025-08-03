كيف قتلت الفنانة ديالا صلحي الوادي في دمشق؟ (فيديو)

فجعت الساحة الفنية والثقافية السورية، بوفاة الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار العراقي البارز صلحي الوادي، التي عثر على جثتها في منزلها، في وقت سابق الأحد.

ونعت "نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق" الفنانة الراحلة، التي فجر نبأ مقتلها موجة حزن عارمة بين زملائها في الوسطين الفني والثقافي.

وكانت الفنانة الراحلة تعيش في منزلها الكائن بحي "المالكي" بالعاصمة دمشق، الذي تعرض لعملية سطو مسلح مدبر، وفق تقديرات البعض.

وكشفت مصادر، من بينها "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن ديالا الوادي، التي تحمل الجنسية البريطانية، "قُتلت خنقاً على يد أحد الأشخاص".

وأوضح المرصد أن "الجاني طارد ديالا الوادي واقتحم منزلها وقتلها خنقاً قبل أن يسرق أموالاً ومصاغاً ذهبياً، ويسارع بالفرار إلى جهة غير معلومة".