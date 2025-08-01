جورب مايكل جاكسون "المتّسخ" بآلاف الدولارات (صورة)

في مزاد أقيم بمدينة نيم الفرنسية، خُصّص لمحبي التذكارات الفنية، بيع جورب متّسخ ارتداه ملك البوب مايكل جاكسون عام 1997 خلال أحد عروضه في مدينة نيس مقابل مبلغ مفاجئ بلغ 7688 يورو، أي ما يعادل نحو 8822 دولاراً.

الجورب الذي كان مزيناً بكريستالات لامعة، عُثر عليه بعد الحفل قرب غرف تبديل الملابس من قبل أحد الفنيين الذين شاركوا في تجهيزات العرض على ملعب "شارل إهرمان"، وفقاً لما ذكرته أورور إيلي، مفوضة المزاد في دار Hôtel des ventes de Nîmes.

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وكانت القيمة التقديرية الأولية للجورب تتراوح بين 3000 و4000 يورو، إلا أن المزاد الذي أُعيد تنظيمه بعد فشل البيع في عرضه الأول يوم 21 يوليو، شهد تفاعلاً واسعاً من محبّي مايكل جاكسون وجامعي التذكارات النادرة، ما أسهم في مضاعفة قيمته.

وأشار أوليفييه فيرني، اختصاصي التقديرات في دار المزادات، إلى أن سبب فشل البيع في المحاولة الأولى كان ضعف الترويج، مضيفاً: "جمهورنا الأساسي لا يهتم كثيراً بتذكارات موسيقى البوب، لكن بعد المزاد تواصل معنا عدد من الهواة المتخصصين، فقررنا إعادة طرح الجورب ونجحنا".

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القطعة "الأيقونية"، كما وصفها المنظمون، لم تكن مجرد تذكار بالٍ، بل ارتداها جاكسون أثناء أدائه لأغنيتي Billie Jean وBeat It ضمن جولته العالمية HIStory World Tour، التي شملت عدداً من المدن الفرنسية من بينها ليون وباريس.

وقد ظهر الجورب بشكل لافت خلال رقصة "المون ووك" الشهيرة التي عُرفت بها عروض مايكل جاكسون منذ عام 1983.

ووُضع الجورب في إطار خاص بجانب بطاقة الدخول إلى الكواليس التي استخدمها الفني الذي احتفظ به لأكثر من 27 عاماً، قبل أن يقرّر أخيراً عرضه أمام الجمهور.