ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الفلبين إلى 25 شخصا

وأُجبر عشرات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم فيما غمرت الأمطار الغزيرة القرى الريفية والبلدات والطرقات السريعة يوم عيد الميلاد، ما عكّر صفو الاحتفالات في يوم العطلة الأهم بالنسبة للدولة الكاثوليكية.

ولقي 13 شخصا على الأقل حتفهم، معظمهم من الغرق، في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في جزيرة مينداناو الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة الكوارث الوطنية في آخر تحديث نشرته عن الحصيلة.

وما زال 26 شخصا في عداد المفقودين فيما أصيب تسعة بجروح.