كم ستجني جورجينا إذا انفصلت عن رونالدو؟

وكشفت التقارير أن جورجينا أبعدت رونالدو عن والدته، حيث ترفض الأخيرة زواجهما حتى الآن.

كما أن أسلوب حياة العارضة أصبح لا يناسب لاعب كرة القدم، لأنها تقضي وقتها في مراكز التسوق بالعاصمة السعودية الرياض منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر.

لكن موقع "سبورت سكيدا" كشف أن تسوية ضخمة تنتظر جورجينا إذا قرر رونالدو الانفصال عنها؛ لأنها ستحصل على ثلاثمئة وواحد وخمسين مليون دولار تقريبًا من ثروته.