كم ستجني جورجينا إذا انفصلت عن رونالدو؟
تحدثت تقارير إعلامية عديدة عن خلافات بين اللاعب كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغز، قد تقود إلى انفصال الثنائي الأشهر في العالم.
جورجينا مؤهلة للحصول على هذا التعويض المالي الضخم لأنهما يجمعهما طفلان.
وكشفت التقارير أن جورجينا أبعدت رونالدو عن والدته، حيث ترفض الأخيرة زواجهما حتى الآن.
كما أن أسلوب حياة العارضة أصبح لا يناسب لاعب كرة القدم، لأنها تقضي وقتها في مراكز التسوق بالعاصمة السعودية الرياض منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر.
لكن موقع "سبورت سكيدا" كشف أن تسوية ضخمة تنتظر جورجينا إذا قرر رونالدو الانفصال عنها؛ لأنها ستحصل على ثلاثمئة وواحد وخمسين مليون دولار تقريبًا من ثروته.
وأضاف الموقع أيضًا أن جورجينا مؤهلة للحصول على هذا التعويض المالي الضخم، لأنه يجمعهما طفلان، وكذلك بسبب طول العلاقة الممتدة بين الطرفين منذ عام 2016.