مقتل "ملكة نيويورك" داخل سيارتها في ظروف غامضة (صور)

عثرت الشرطة الأمريكية، على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أرييلا لا لانغوستا، ميتة داخل سيارتها على طريق عام، في ظروف غامضة.

وجاء وفاة النجمة لانغوستا، التي شاركت في تصوير فيديو كليب أغنية "واباي" لمغني الراب تيكاشي سيكس ناين عام 2023، عن عمر يناهز 33 عامًا.

وقالت شرطة مقاطعة ويستشستر في ولاية نيويورك، إن المؤثرة المقيمة في الولاية، عُثر عليها ميتة داخل سيارتها على طريق كروس كاونتي باركواي يوم الأحد الماضي.

وبيّنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أرييلا توفيت متأثرة بجروح ناجمة عن طلقات نارية، وأنها كانت على الأرجح "مستهدفة بالعنف".

وذكر في بيان نُشر على "فيسبوك"، أن "المرأة التي عُثر عليها متوفاة داخل سيارتها على طريق كروس كاونتي باركواي يوم الأحد توفيت نتيجة إصابتها بعيارات نارية، كما أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة وستشستر اليوم".

وأكدت أنه "لم يكن موتها حادثا عرضيًا، التحقيق في جريمة القتل ما زال جاريًا من قِبل وحدة التحقيقات العامة، مع الاستعانة بمساعدة وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية"، مضيفة أنه "بسبب سير التحقيق، لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

وكانت أرييلا تحظى بدعم أكثر من 566 ألف متابع على "إنستغرام"، حيث اعتادت مشاركة محتوى يتعلق بالموضة والأزياء.