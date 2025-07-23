"المهمة المستحيلة" يتجه للإصدار الرقمي قريبا.. إليك التفاصيل

بعد النجاح الذي حققه في شباك التذاكر، يستعد فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning للظهور أمام جمهور المشاهدين في منازلهم، حيث أعلنت شركة Paramount عن الموعد الرسمي لإصداره عبر المنصات الرقمية.

وابتداءً من الـ19 من أغسطس 2025، سيكون بإمكان محبي سلسلة "المهمة المستحيلة" شراء الفيلم رقميًّا عبر منصات الفيديو حسب الطلب، متضمّنًا محتوى حصريًّا يشمل لقطات محذوفة وتعليقًا صوتيًّا من المخرج؛ ما يمنح الجمهور نظرة أعمق على كواليس العمل.

أما الإصدارات المادية من الفيلم، بما في ذلك Blu-Ray وDVD ونسخة 4K Ultra HD، فستتوفر في الأسواق اعتبارًا من الـ14 من أكتوبر 2025، مع ميزات إضافية تشمل مقابلات حصرية مع طاقم العمل ومشاهد لم تُعرض من قبل.

والفيلم، الذي طُرح للمرة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع التذكارية، تمكن من تحقيق افتتاحية قوية في السوق الأمريكي بإيرادات بلغت 64 مليون دولار، فيما وصلت عائداته المحلية حتى الآن إلى نحو 195.8 مليون دولار، وتجاوزت إيراداته العالمية 588.8 مليون دولار.

ومع أن الفيلم حصد أرباحًا جيدة، إلا أن ميزانية إنتاجه الضخمة التي قُدّرت بـ400 مليون دولار، تجعل من مبيعات النسخ الرقمية والمادية عاملًا حاسمًا في تغطية تكاليفه.

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ورغم تحديد مواعيد طرح النسخ المنزلية، أكدت شركة Paramount أن الفيلم سيبقى معروضًا في صالات السينما لفترة محدودة؛ ما يمنح عشاق التجربة السينمائية فرصة أخيرة للاستمتاع به على الشاشة الكبيرة.