مفاتيح التحدث بثقة

عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع الآخرين، خاصة التحدث أمام الجمهور، فإن التحدث بحزم سيجعل الآخرين يثقون بنا وينظرون إلينا كأشخاص أكثر ذكاءً، لذلك يمكن أن يكون ذلك أحد مفاتيح النجاح، خاصة على المستوى المهني.

كيف تحصل على هذه الثقة؟ ما الذي يمكننا فِعله لإثارة ثقة الآخرين فينا؟

وفقًا لتقرير نشره موقع nospensees، فإن سلسلة من الجوانب الأساسية ستساعدك في ذلك، إذ من الواضح أن من المهم التدرب على اكتساب المزيد من المهارات، وهي كالتالي:

1. عبّر عن آرائك بقناعة

قبل التحدث، سيكون من المهم التأكد من أننا نؤمن بما نقوله، فالشرط الأساسي ألا يكون المتحدث متعجرفًا في التعبير عن فكرة.

وبدلًا من ذلك يجب أن يُظهر نفسَه كشخص يؤمن بعمق بما يقوله، ويميل إلى جعل الآخرين يشاركونه أفكاره، لذلك يجب ألا نُظهر موقفًا يحتاج إلى الموافقة أو المصادقة، ولكن إلى الاقتناع.