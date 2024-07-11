وفاة الشاعر الإماراتي خليفة بن حماد الكعبي

نعى طيف واسع من الإماراتيين مواطنهم الشاعر خليفة بن حماد الكعبي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وشارك الشاعر المعروف سلطان العميمي في نعي الراحل الكعبي بتغريدة عبر منصة "إكس"، جاء فيها: "فقدت الساحة الشعرية، اليوم، أحد كبار شعرائها. وهو السيد الفاضل خليفة بن حمّاد الكعبي، والد الشاعر محمد خليفة بن حمّاد الكعبي. خالص التعازي لأسرة الفقيد الراحل وعموم بني كعب الكرام. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر".

كما نعاه الإعلامي محمد الكعبي في منصة "إكس": "لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الرجل الحكيم، الشاعر والأديب خليفة محمد بن حمّاد الكعبي، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ولنا ولأهله وكل محبيه الصبر والسلوان".

وكتب الشاعر والمؤرخ سلطان بلقرن الجهوري في "إكس": "فقدت، صباح اليوم، مدينة العين أحد رجالها الشاعر الوالد خليفة بن حماد الكعبي، رحمه الله، كان عضوًا من أعضاء مجلس شعراء المنطقة الشرقية في العين، وهو والد الشاعر محمد خليفة بن حماد الكعبي رحل أبو محمد، ولكن بقي ذكره الطيب يعيش معنا. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أبا محمد لمحزونون، و لانقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما شارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عبر منصة "إكس" بنعي الشاعر الكعبي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى #اتحاد_كتاب_وأدباء_الإمارات المغفور له الشاعر خليفة بن حمّاد الكعبي، الذي وافته المنيّة، اليوم 11 يوليو 2024. "إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وترك الشاعر بن حماد، إرثًا من القصائد الوطنية والاجتماعية، ويعتبر من أوائل الشعراء الذين أسسوا للحركة الشعرية في أبوظبي.

ونشأ الشاعر الراحل في مدينة العين، وكان عضوًا من أعضاء مجلس شعراء المنطقة الشرقية في المدينة، وكذلك من مؤسسي المجلس في تلفزيون أبوظبي.