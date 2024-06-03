سفاح التجمع.. ما قصة الوشوم الخمسة والضحية رقم 7؟

ما زالت السلطات المصرية تجري تحقيقاتها مع "سفاح التجمع" (كريم مسلم)، الذي أقدم على قتل عدد من الشابات المصريات في ظروف غامضة، بعد تخديرهن وتعذيبهن بطرق بشعة.

وفي أحدث أقواله، أقر المتهم (40 عامًا) بأنه لا يعرف عدد الضحايا اللواتي اعتدى عليهن وقتلهن، لكن جهات التحقيق أكدت أنها تمكنت من الحصول على 11 مقطع فيديو لـ11 فتاة.

وقال "سفاح التجمع" إنه قتل ودفن الفتاة رقم 7 في الفيديوهات بمنطقة الاسماعيلية، لكن بعد التحقيق تبين أن الفتاة ما زالت على قيد الحياة وأنها حامل منه.

أما عند التحقيق في الوشوم الخمسة التي نقشها السفاح على جسده في مناطق متفرقة، فقال إن كل وشم منها يمثل ضحية من ضحاياه، اللواتي استمتع بتعذيبهن وضربهن.

وقالت السلطات المصرية إن بعض اعترافات "سفاح التجمع" ليست دقيقة ومتضاربة، بسبب المواد المخدرة التي تعاطاها لفترة من الزمن.

وكان المتهم اعترف بعد القبض عليه، بأنه استدرج عددًا من الفتيات عبر الإنترنت والملاهي الليلة، وكان يقيم معهن علاقات غير مشروعة بعد تعاطي مخدر "الآيس"، ولاحقًا كان يضربهن ويعذبهن قبل أن يقدم على قتلهن بطرق وحشية.

ونالت جرائم "سفاح التجمع" اهتمامًا واسعًا في مصر والدول العربية مؤخرًا، خصوصًا وأن الشاب كان يعمل معلمًا في إحدى المدارس، قبل أن يدخل مجال التجارة.