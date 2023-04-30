أبرز المراسم في حفل تتويج الملك تشارلز

تلتزم المملكة المتحدة بالتقليد المتبع منذ عهد وليام الفاتح عام 1066 بإقامة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بإقامة حفل التتويج بكنيسة ويستمنستر.

وبحسب ما هو مقرر، فإن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ستكون في السادس من أيار/مايو في العاصمة البريطانية لندن.

وتم تقليص مدة مراسم التتويج إلى ساعتين، إذ من المقرر أن يحضر الحفل نحو ألفي مدعو.

وكانت مدة التتويج ثلاث ساعات إبان الملكة إليزبيث، إذ حضر الحفل آنذاك ثمانية آلاف شخص بينهم نحو 500 شخص من المجتمع المدني تم اختيارهم لدورهم في المجتمع.

وسيشهد حفل التتويج لحظات غير مسبوقة من دور فعلي لممثلي طوائف غير مسيحية إلى تلاوة نصوص بلغات مقاطعات ويلز وإسكتلندا وأيرلندا، وصلاة للملك بصوت عال.