أبرز المراسم في حفل تتويج الملك تشارلز
تلتزم المملكة المتحدة بالتقليد المتبع منذ عهد وليام الفاتح عام 1066 بإقامة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بإقامة حفل التتويج بكنيسة ويستمنستر.
وبحسب ما هو مقرر، فإن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ستكون في السادس من أيار/مايو في العاصمة البريطانية لندن.
وتم تقليص مدة مراسم التتويج إلى ساعتين، إذ من المقرر أن يحضر الحفل نحو ألفي مدعو.
وكانت مدة التتويج ثلاث ساعات إبان الملكة إليزبيث، إذ حضر الحفل آنذاك ثمانية آلاف شخص بينهم نحو 500 شخص من المجتمع المدني تم اختيارهم لدورهم في المجتمع.
وسيشهد حفل التتويج لحظات غير مسبوقة من دور فعلي لممثلي طوائف غير مسيحية إلى تلاوة نصوص بلغات مقاطعات ويلز وإسكتلندا وأيرلندا، وصلاة للملك بصوت عال.
وسيقسم تشارلز الثالث اليمين ثمَّ سيتلقى المسحة بالزيت من كبير أساقفة كانتربري ثم سيحصل على الرداء الملكي، والكرة الذهبية التي يعلوها صليب وصولجان وتاج القديس إدوارد الذي سيوضع على رأسه.
وسترافق احتفالات تتويج الملك تشارلز، تتويج الملكة القرينة كاميلا البالغة من العمر 75 عامًا، وهي زوجة تشارلز الثانية بعد طلاقه من الأميرة ديانا.
وبعد التتويج، سيتوجه الزوجان الملكيان يواكبهما نحو أربعة آلاف جندي بعربة إلى قصر باكنغهام حيث سيحيي أفراد العائلة الملكية الحشد من الشرفة الشهيرة.
يذكر أن "حجر القَدَر" الذي يعد قطعة أساسية في حفل التتويج ويوضع تحت العرش قد وصل إلى لندن أمس السبت وتم نقله على وجه الخصوص من إسكتلندا.