إصابة 8 بمطار عدن بفعل عاصفة رعدية قوية
قال مسؤولون ومصادر بمطار عدن الدولي، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، من بينهم مسافرون وموظفون بالمطار، أصيبوا في عاصفة رعدية ممطرة ضربت مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن فجر اليوم الإثنين، وألحقت أضرارًا جسيمة بمبنى المطار.
وقال عبد الرقيب العمري مدير مطار عدن لوكالة رويترز، إن ستة مسافرين واثنين من موظفي المطار أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة، بسبب العاصفة الناتجة عن تأثيرات منخفض جوي في بحر العرب.
وأكد العمري، أن العاصفة سببت أضررًا جسيمة في أسقف الصالات والواجهات الزجاجية للمطار، وإحدى عربات الإطفاء إلى جانب تهدم جزء من سور المطار، وتضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.
وقال عبدالسلام حُميد وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، إن حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وتعمل بصورة طبيعية.