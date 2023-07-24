إصابة 8 بمطار عدن بفعل عاصفة رعدية قوية

قال مسؤولون ومصادر بمطار عدن الدولي، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، من بينهم مسافرون وموظفون بالمطار، أصيبوا في عاصفة رعدية ممطرة ضربت مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن فجر اليوم الإثنين، وألحقت أضرارًا جسيمة بمبنى المطار.

وقال عبد الرقيب العمري مدير مطار عدن لوكالة رويترز، إن ستة مسافرين واثنين من موظفي المطار أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة، بسبب العاصفة الناتجة عن تأثيرات منخفض جوي في بحر العرب.