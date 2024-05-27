وفاة مضيفة الطيران "الأطول خدمة" في العالم

وبيّنت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ناش توفيت في دار لرعاية المسنين، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي أخيرًا.

وكانت ناش تعود لمنزلها في كل ليلة خلال بداية مسيرتها المهنية، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إذ كانت تعمل خلال رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، بين واشنطن العاصمة، وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس.