وفاة مضيفة الطيران "الأطول خدمة" في العالم
أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية وفاة المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم بيتي ناش، عن عمر يناهز 88 عاما.
وقالت "أمريكان إيرلاينز"، في منشور على موقع (إكس)، "ننعى بيتي التي أمضت ما يقرب من 7 عقود في خدمة عملائنا".
وبيّنت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ناش توفيت في دار لرعاية المسنين، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي أخيرًا.
وكانت ناش تعود لمنزلها في كل ليلة خلال بداية مسيرتها المهنية، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إذ كانت تعمل خلال رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، بين واشنطن العاصمة، وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس.
وبدأت ناش رحلتها العملية في عام 1957، وفي عام 2022 دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها مضيفة الطيران الأطول خدمة في العالم.