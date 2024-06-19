الحر الشديد يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الكويت

شهد عدد من مناطق الكويت انقطاعًا في التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، وذلك مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فقد انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق النزهة وخيطان وصبحان، إضافة إلى مناطق الري ومصانع ميناء عبد الله الشويخ الصناعية، التي شهدت كذلك في وقت سابق من اليوم انقطاعًا للتيار الكهربائي، وذلك بسبب ارتفاع الأحمال.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية في الكويت اليوم، وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما ليلًا، يكون الطقس حارًّا إلى مائل للحرارة.

وتصنف درجات الحرارة في الكويت من الأعلى عالميًّا.