شجّ رأسها.. شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بضربها

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب داخل الاستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية أن مشادة كلامية نشبت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب داخل الاستوديو الخاص بالأولى، في أثناء زيارة حبيب لها، تحول إلى شجار بالأيدي، ليضرب حسام شيرين بزجاجة على رأسها، مما أصابها بقطع في الرأس.

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وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي بالرأس، بالإضافة إلى العديد من السحجات والكدمات في أماكن متفرقة بالجسد.

وأكدت مصادر أن شيرين عبد الوهاب تصالحت مع حسام حبيب، وتمت تسوية الأمر بالتراضي، بعد تنازل الأولى عن المحضر الذي تقدمت به.