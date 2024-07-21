أحالت جهات التحقيق في مصر 3 أشخاص بينهم رجلا أعمال، وموظف بمحكمة السيدة زينب الجزئية، للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على قطعتي أرض كانتا ضمن ممتلكات الفنانة المصرية حكمت فهمي الموقوفة، عن طريق تزوير مستندات رسمية.

وحكمت فهمي، هي فنانة مصرية كانت تتجسس على الجيش البريطاني لصالح القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وآلت إليها هذه الممتلكات عن طريق وقف الأمير عبد الله جاويش.

وفي عام 1967 أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار الجمهوري رقم 832 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات حكمت فهمي، لتتحول إلى وقف تابع لوزارة الأوقاف المصرية.

وبعد عشرات السنوات سعى رجلا أعمال بمساعدة موظف حكومي بمحكمة السيدة زينب، للاستيلاء على قطعتي الأرض التابعتين للوقف الخيري، بموجب أوراق مزورة.

واصطنع المتهمون المستندات على غرار الصحيح منها، مرفقينها بتوقيعات مزورة للقاضي مرسي الشيخ، وأودعها المتهم بقلم الحفظ بصفته أمينًا عليه، ليتمكن المتهمان رجلا الأعمال من استخراج صورة رسمية من المحررات المزورة ممهورة بخاتم صحيح لشعار الجمهورية، قاصدين من ذلك تسجيل وشهر ملكيتهما لقطعتي الأرض سالفتي البيان بالشهر العقاري.

