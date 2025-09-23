مخرج Weapons يؤكد إنتاج جزء تمهيدي لشخصية العمة "غلاديس"

ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من صفقة
أكد زاك كريغر، كاتب ومخرج فيلم الرعب Weapons، إمكانية إنتاج جزء تمهيدي يركز على شخصية العمة غلاديس، التي تجسدها الممثلة إيمي ماديجان.
وأوضح كريغر، في مقابلة مع Fangoria أن المشروع "حقيقي" وأنه أجرى مناقشات مع "وارنر براذرز" حوله، مضيفًا: "هناك قصة وأنا متحمس جدًا لها. إنها ليست مجرد هراء".
وكان كريغر قد كشف في مقابلة سابقة مع مجلة "فارايتي" في 8 أغسطس الماضي عن وجود "فكرة جديدة" لعالم الفيلم، بينما ذكرت صحيفة "هوليوود ريبورتر" في 12 أغسطس أن شركتي "وارنر براذرز" و"نيو لاين سينما" تناقشان إنتاج جزء تمهيدي يروي أصل العمة غلاديس.
وأشار التقرير إلى أن نسخة أولية من سيناريو Weapons، احتوت على خلفية للشخصية، لكن تم حذفها لتقليل مدة الفيلم.
ويتتبع فيلم Weapons حياة سكان بلدة صغيرة بعد اختفاء 17 طفلًا من الصف الابتدائي في ليلة واحدة، وتبرز شخصية العمة غلاديس كشريرة رئيسية تواجه شخصيات يؤديها كل من جوش برولين، وجوليا غارنر، وألدن إهرينرايش، وأوستن أبرامز، وبينديكت وونغ، والكبير الصغير كاري كريستوفر.
من جانبها، أعربت إيمي ماديجان، 75 عامًا، عن استمتاعها بالعمل على الشخصية، لكنها لم تؤكد رغبتها في العودة لدورها، قائلة: "ليس الأمر أنني أستبعده، ولكن في هذا المجال، لا شيء حقيقي حتى يصبح حقيقيًا".
وأضافت: "لقد استمتعت كثيرًا بالعمل مع زاك والتواجد داخل عقله. أما الأمور الأخرى فتتعلق بالمحادثات التي لن أطلع عليها أبدًا. لكنني أحب غلاديس، لذا سأكتفي بهذا القدر".