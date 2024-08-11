أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، القبض على رجل يبلغ 32 عاماً سكب البنزين على مدخل كنيس يهودي في مدينة زوريخ، مساء السبت، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت الشرطة البلدية في زوريخ في بيان إنّه "وفقاً للتحقيقات الأولية، فقد تصرّف بمفرده، ولم يتم الكشف عن أيّ دافع متطرّف".

وأشارت الشرطة إلى أنّ الرجل سويسري، ويبدو أنّه"مضطرب نفسياً". وأضافت أنّه سكب البنزين، أمس السبت، على مدخل كنيس قبيل الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت في البيان أنّ الرجل "فوجئ بموظف في جهاز أمن المؤسسة، وفرّ على الفور سيراً".

وبعد تنبيهها، أجرت الشرطة تحقيقات أولية و"بدأت عملية مطاردة"، قبل أن تلقي القبض على الرجل "في وقت مبكر صباح اليوم الأحد".