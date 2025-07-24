"بمثابة إعدام".. راغب علامة يرد على قرار منعه من الغناء في مصر

علّق الفنان اللبناني راغب علامة على قرار نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، بمنعه من الغناء في مصر، وذلك على خلفية الأزمة التي أُثيرت خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وقال علامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، إن دور نقابة المهن الموسيقية يجب أن يكون في حماية الفنان لا الإضرار به، مضيفًا: "دور النقابة إذا حدث تجاوز ما، أن تتواصل مع الجهة المنظمة للحفل وتضع ضوابط واضحة، لا أن تلقي بالمسؤولية على الفنان نفسه".

أخبار ذات علاقة أزمة "القُبلة" تشتعل.. نقابة لبنان ترد وتدافع عن راغب علامة

وأضاف: "ليس من مهامي أن أطلب من أحد النزول عن المسرح.. أرحب بجمهوري دائمًا، سواء أرادوا إلقاء التحية أو حتى العناق، فأنا أتصرف كما أتصرف في بلدي، وأرى أن العادات والتقاليد في مصر ولبنان متشابهة إلى حد كبير".

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثاره المشهد المتداول، أوضح علامة: "القبلة ليست جريمة، والدليل على ذلك أن العديد من مقاطع الفيديو والكليبات تحتوي على مشاهد مماثلة، وكذلك حفلات الزفاف التي تتضمن القبلات والأحضان"، متسائلًا: "فلماذا يتم اتخاذ قرار بحقي أنا فقط؟ أنا فنان وجمهوري يُعبّر عن محبته لي".

يُذكر أن الأزمة بدأت في 20 يوليو الجاري، حين انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراغب علامة أثناء إحيائه حفلًا غنائيًّا في الساحل الشمالي، ظهر فيه على المسرح بينما تصعد إليه فتاة شابة وتقبّله أمام الجمهور.

أخبار ذات علاقة راغب علامة والمعجبات.. فوضى العواطف على خشبة المسرح

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا، وتداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات أخرى من الحفل وصفتها نقابة الموسيقيين بأنها "مسيئة"، ما دفع النقيب مصطفى كامل إلى الإعلان عن منع راغب علامة من إحياء حفلات في مصر، إلى حين الانتهاء من التحقيق في الواقعة.

ولا تزال تداعيات الحفل تثير جدلًا واسعًا في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل، بانتظار ما ستسفر عنه قرارات النقابة خلال الأيام المقبلة.