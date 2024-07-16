جرائم القتل طعنا بالسكاكين تؤرق السلطات الفرنسية

قالت صحيفة "لو جورنال دوديمانش" إن الجرائم التي ترتكب بالسكاكين في مناطق مختلفة في فرنسا، حتى تلك البعيدة عن الإرهاب، باتت تؤرق المسؤولين في البلاد.

وأشار تقرير نشرته الصحيفة المحلية إلى حادثة طعن مراهق في بلدية جينفيلييه (إقليم أو دو سين)، "بسبب مظهره السيئ".

ونقلت الصحيفة عن أحد ضباط الشرطة قوله: "لم يعد الأمر يتصدر عناوين الأخبار بعد الآن، بل أصبح أمرًا شائعًا".

وأضافت: "على الرغم من هذه الملاحظة، الأرقام ما زالت منخفضة في فرنسا عن تلك التي تصفها السلطات في ويلز أو إنجلترا بأنه "وباء" بعد زيادة في جرائم السكاكين وصلت لـ 80% بين عامي 2015 و2020".

ولفت التقرير إلى آخر 3 استطلاعات للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاستقصائية في الفترة من 2016 إلى 2018، والتي أثبتت أن "120 هجوم طعن تحدث كل يوم في فرنسا".

فمنذ العام 2019، لم تقم أي دراسة دقيقة بتقييم الظاهرة، خاصة أن العديد من الجهات المعنية المحلية تعتقد أنها تسارعت بشكل خاص بعد فترة مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد".

وإذا لم يعد الرقم الأولي لجرائم القتل بالسكاكين مدرجًا في إحصائيات وزارة الداخلية، فقد حاول محللون جنائيون من المديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ) تحديد بعض الاتجاهات الرئيسة من خلال البحث، حتى في ملفاتهم الخاصة.

وقالت الصحيفة إنه في مذكرة مؤرخة في شهر مارس الماضي، أكد المحللون أن هذا النوع من الهجمات هو الأكثر شيوعًا اليوم.

فبين عامي 2019 و2021، تم ارتكاب 29% من جرائم القتل باستخدام أسلحة بيضاء، أي أكثر بسبع نقاط عما هو عليه على مستوى العالم، وفقًا لأرقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفقًا للمحققين الفرنسيين، فإن معظم جرائم القتل بالسكاكين تكون نتيجة مشاجرات (44%)، علاوة على ذلك، تم ارتكاب 58% من جرائم القتل المرتبطة بالتنافس بين العصابات، باستخدام سلاح أبيض.

أخبار ذات علاقة طالب يطعن معلمة مدرسة في فرنسا‎

وهذا النمط من الجرائم يؤثر بشكل رئيس على الشباب، إذ يحدث في 38% من الحالات على الطرق العامة، ويبلغ متوسط ​​عمر الضحية 38 عامًا، لكن ربعهم تقريبًا أقل من 26 عامًا.

كما أن الأغلبية، 87%، من الرجال، ويبلغ متوسط ​​عمرهم 33 عامًا، وهم أصغر سنًا من "المتهمين باستخدام أسلحة أخرى" (39 عامًا)، كما يشير المحللون الجنائيون.

ووفقًا لهم، في أغلب الأحيان يحمل هؤلاء جنسية أجنبية أكثر من أولئك الذين استخدموا طريقة أخرى للقتل (27% مقابل 13%).

وأضافت صحيفة "لو جورنال دوديمانش": "كما أن أكثر من نصف الجناة المعروفين متعطلون عن العمل (53%)، ويتطور هذا النوع من جرائم القتل في كثير من الأحيان داخل بيئات اجتماعية محرومة إلى حد ما وتتميز بعدم المساواة الاجتماعية".

وتابعت: "مع ذلك، فإن استخدام السكاكين، "سلاح الفقير"، يسمح لضباط الشرطة بإكمال تحقيقاتهم بسرعة أكبر: معدل حل جرائم القتل باستخدام السكاكين هو في الواقع (92%) من الطرق الأخرى (79%)".

ووفق التقرير، يوضح المحققون أن هذا يرجع إلى "القرب الناتج عن استخدام هذا السلاح بين الجاني والضحية، حيث يمكن أن يؤدي إلى وجود آثار مادية من المرجح أن تساعد في تحديد هويته".

ولمواجهة انتشار الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، أطلقت السلطات في الربيع تجربة تهدف إلى فرض غرامة قدرها 500 يورو على حمل سلاح من الفئة D دون مبرر (خناجر، سكاكين، هراوات، الغاز المسيل للدموع وغيرها).