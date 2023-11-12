استطلاع يكشف مستويات عنف مُقلقة بين المراهقين في المملكة المتحدة

كشف استطلاع حكومي أن نصف المراهقين في إنجلترا وويلز شهدوا أو تعرضوا للعنف في العام الماضي، إذ أصيب 358 ألف مراهق جسديًا في الأشهر الـ12 الماضية، ما يكشف الواقع المرير المتمثل في جرائم السكاكين، والتنمر، والتنافس بين العصابات.

وأجرى الاستطلاع، الذي كشف عن المدى "الصادم وغير المقبول" للعنف بين الشباب، صندوق وقف الشباب (YEF)، بتمويل حكومي قدره 200 مليون جنيه إسترليني، وشمل 7500 مراهق، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبينت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع تؤكد التأثير العميق للعنف على التعليم، فقد اعترف واحد من كل 5 مراهقين بترك المدرسة بسبب الشعور بعدم الأمان.