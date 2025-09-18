الرئيس اللبناني: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701

logo
منوعات

تسبب بأكثر الأيام دموية في بنسلفانيا.. كشف هوية قاتل 3 رجال شرطة

تسبب بأكثر الأيام دموية في بنسلفانيا.. كشف هوية قاتل 3 رجال شرطة
أفراد من الشرطة الأمريكيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن مسؤول أمريكي أنه تم التعرف على هوية الرجل الذي قتل 3 من رجال الشرطة بالرصاص في ولاية بنسلفانيا وأصاب اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة.

وقال مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مطلق النار هو ماثيو جيمس روث البالغ من العمر 24 عاما.

أخبار ذات علاقة

من موقع إطلاق النار

مقتل 3 من رجال الشرطة في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا (فيديو)

ولقي رجال الشرطة حتفهم، الأربعاء، خلال متابعتهم تحقيقا يتعلق بمسألة أسرية كان قد بدأ الثلاثاء.

وأُصيب شرطيان آخران في إطلاق النار، فيما قتلت الشرطة المسلح.

ويعد هذا من أكثر الأيام دموية التي شهدتها شرطة بنسلفانيا خلال هذا القرن.

أخبار ذات علاقة

الشرطة الأمريكية

إطلاق نار على ضباط شرطة بمقاطعة يورك الأمريكية

وندد حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بحادث إطلاق النار خلال مؤتمر صحفي، وقال إنه تسبب في خسارة مأساوية في الأرواح.

من جانبها، اعتبرت النائبة العامة (وزير العدل الأمريكية) باميلا بوندي أن العنف ضد الشرطة يشكل "آفة في مجتمعنا".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC