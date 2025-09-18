تسبب بأكثر الأيام دموية في بنسلفانيا.. كشف هوية قاتل 3 رجال شرطة

الرئيس اللبناني: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701
أعلن مسؤول أمريكي أنه تم التعرف على هوية الرجل الذي قتل 3 من رجال الشرطة بالرصاص في ولاية بنسلفانيا وأصاب اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة.
وقال مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مطلق النار هو ماثيو جيمس روث البالغ من العمر 24 عاما.
ولقي رجال الشرطة حتفهم، الأربعاء، خلال متابعتهم تحقيقا يتعلق بمسألة أسرية كان قد بدأ الثلاثاء.
وأُصيب شرطيان آخران في إطلاق النار، فيما قتلت الشرطة المسلح.
ويعد هذا من أكثر الأيام دموية التي شهدتها شرطة بنسلفانيا خلال هذا القرن.
وندد حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بحادث إطلاق النار خلال مؤتمر صحفي، وقال إنه تسبب في خسارة مأساوية في الأرواح.
من جانبها، اعتبرت النائبة العامة (وزير العدل الأمريكية) باميلا بوندي أن العنف ضد الشرطة يشكل "آفة في مجتمعنا".