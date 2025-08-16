مصر.. السيطرة على حريق "الترجمان" بعد تفحم 18 شقة سكنية (فيديو)

نجحت جهود قوات الحماية المدنية في مصر، في السيطرة على حريق اندلع داخل "سوق الترجمان التجاري"، الواقع خلف شارع الصحافة، أحد أكثر أحياء القاهرة اكتظاظًا وحيوية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، مصحوبة بعدد من عربات الإطفاء، تزامنًا مع تنفيذ عمليات تبريد دقيقة للحيلولة دون تجدّد الاشتعال ومنع تمدد النيران إلى مبانٍ مجاورة.

النار ولعت مره واحده.. شاهد عيان يروي تفاصيل اندلاع حريق سوق الترجمان Posted by ‎القاهرة 24‎ on Saturday, August 16, 2025

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا محكمًا حول السوق، مع تنظيم حركة المرور في الشوارع المؤدية إليه، تحسبًا لأي تطورات أو امتدادات للحريق قد تطال مبانيَ سكنية وتجارية مجاورة، وفق وسائل إعلام مصرية.

واندلع الحريق في مخزن للخُردة يقع داخل أحد العقارات بالسوق، وفقًا لشاهد عيان، الذي بيّن أن المبنى المتضرر يتكوّن من 5 طوابق ويضم ما يقرب من 18 أسرة.

بينما يحتوي الطابق الأرضي على مخزن به زيوت ومواد شديدة الاشتعال، مما أدى إلى تسارع انتشار ألسنة اللهب وامتدادها إلى الطوابق العليا.