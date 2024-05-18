"مفرد خلال".. أسئلة غريبة تواصل إثارة الجدل في مصر‎

لا تزال أسئلة اللغة العربية في امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابة بعض الأسئلة التي تبدو "تعجيزية"، بحسب وصف البعض، ولا تناسب تلاميذ يبلغون من العمر 15 عاما فقط.

وتداول رواد التواصل أحدث الأسئلة الغريبة في هذا السياق، وهو سؤال وارد في امتحان الإعدادية في محافظة "سوهاج" في صعيد مصر، يطلب تحديد "مفرد كلمة خلال" من بين أربع إجابات هي: "خليل – خلل – خليلة – خلة".

وورد في امتحان اللغة العربية لنفس الشهادة لكن في محافظة "أسيوط" جنوبي البلاد، سؤال حول "المراد بـ تتلجلج"، والإجابات المقترحة: "تتحرك – تصيح – تطلب - تتألم"، كما ورد في الامتحان ذاته سؤال يطلب تحديد "مفرد حبائل" من بين: "حبول – حبلة – حبالة – حبل".

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا سؤالًا بدا لافتا في صعوبته يتعلق بـ"جمع كلمة عار" ضمن امتحان الإعدادية في محافظة "البحيرة" المصرية، ومن بين الاختيارات للإجابة: "أعيرة - أعيار- عراة - عريان"، وورد السؤال ضمن جزء يعرف باسم "القراءة المتحررة".

ويرى كثيرون أن هذه النوعية من الأسئلة تتضمن صعوبة "غير مبررة" وتعكس شعور "العجز" عند التلاميذ، بينما رأى آخرون أنه لا ضير فيها، حيث إنها تقيس القدرات الخاصة للطلبة، وتضعهم في مواقف غير معتادة تشجعهم على الابتكار.