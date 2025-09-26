بعد افتتاح أكاديمية الرقص.. بلاغ رسمي يتهم دينا بـ"نشر الفجور"

لم يمر أكثر من يومين على افتتاح الراقصة والفنانة المصرية دينا لـ"أكاديمية الرقص الشرقي وفنون التمثيل والغناء"، حتى تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى السلطات المختصة يتهمها بـ"نشر الفجور والتحريض على الفسق والتعدي على قيم المجتمع"، بحسب نص البلاغ.

وقال معتز السويفي في البلاغ المقدم إلى النائب العام إن "ما قامت به دينا طلعت سيد محمد الشهيرة بدينا يمثل تعديًا صريحًا على القيم والعادات"، مؤكدًا أن "إطلاق كلمة أكاديمية أو مدرسة على مكان لتعليم الرقص هو إهانة لمعنى التعليم وتحويله إلى وسيلة لنشر الفجور والتعري"، وفق قوله.

أخبار ذات علاقة الراقصة دينا تثير الجدل بتصريحاتها عن سجن صيدنايا (فيديو)

وأضاف البلاغ أن "المشكو في حقها سبق وأثارت الجدل منذ بداياتها بظهورها في مقاطع غير لائقة، فضلًا عن إطلاقها تصريحات مثيرة تخالف الحياء العام"، لافتا إلى أن "افتتاح أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي وترويج مقاطع راقصة بملابس فاضحة تمثل تحريضًا مباشرًا على الفسق والفجور بين الشباب، فضلًا عن كونها تشوه صورة الفن المصري الأصيل"، على حد تعبير البلاغ.

واستشهد المحامي بعدد من النصوص القانونية، بينها المادة (269 مكررًا) من قانون العقوبات، التي تجرم التحريض على الفسق في الأماكن العامة، والمادة (306 مكررًا) الخاصة بخدش الحياء، مطالبا النائب العام بـ "فتح تحقيق عاجل، واستدعاء دينا لسماع أقوالها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور".

واختتم البلاغ بتقديم "طلب إصدار قرار عاجل بغلق الأكاديمية محل الجدل"، مشددًا على أن "مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا داهمًا على قيم المجتمع والأسرة المصرية"، وفق ما جاء على لسان المحامي.

وسبق أن استنكرت الراقصة دينا مطالبات بعضهم لها بالتوقف عن الرقص نتيجة تقدمها في العمر، مؤكدة أنها "لا تسمح للآخرين بتغيير مسار حياتها بناء على آرائهم الشخصية".

وأشارت في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على "إنستغرام" إلى أن "المسألة تخضع لقانون العرض والطلب، وما دامت لا تزال تحتفظ بلياقتها فسوف تظل مطلوبة"، مضيفة: "هذه هي حياتي وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها".