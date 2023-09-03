اكتشاف موقع عبادة أثري في البيرو من عصور ما قبل الغزو الإسباني

اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعاً أثرياً في شمال البيرو يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني وكان مخصصاً لعبادة الأسلاف.

وقال عالم الآثار والأستاذ الجامعي الياباني شينيا واتانابي لوكالة فرانس برس "اكتشفنا موقعاً أثرياً من حقبة (حضارة) واري يعود تاريخه إلى ما بين العامين 800 و1000 للميلاد".

واكتُشف الموقع الذي كان مخصصاً لعبادة الأسلاف في منطقة كاخاماركا الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة ليما.