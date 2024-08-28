"البندقية السينمائي" يعطي "صورة قاتمة" لمستقبل "الفن السابع"

في تصريح لافت، أعلنت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، رئيسة لجنة التحكيم الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائية، أن "الغموض يحيط بمستقبل السينما".

وقالت الممثلة، الأربعاء، إن "الضعف بدأ يدب في أوصال السينما منذ السنوات القليلة الماضية، وإن استمرار هذه الصناعة أصبح مهددا".

وبينما يجمع هذا المهرجان صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، إلا أن وراء أضواء السجادة الحمراء قلق يستبد أكثر فأكثر لدى السينمائيين المخضرمين بشأن مستقبل هذه الصناعة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يأتي هذا القلق، بعد فشل تعافي مبيعات شباك التذاكر في أعقاب جائحة "كوفيد 19"، ما أثار تساؤلات عن الجدوى المالية الطويلة لصناعة الأفلام.

أخبار ذات علاقة انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بعرض جزء جديد من "بيتلجوس"

وفي مناسبة تدشين هذا المهرجان، الذي يعد الأعرق في العالم، قالت أوبير في المؤتمر الصحفي إن "استمرار السينما قدر الإمكان هو ما يهم الجميع، وإنها ضعفت في الآونة الأخيرة".

وأكدت أن هدفها هو مساعدة السينما على الاستمرار "لأطول مدة ممكنة".

وتقدر إيرادات شباك التذاكر السينمائي العالمي نحو 34 مليار دولار في عام 2023، وفقا لبيانات موقع "جور ستريت أناليتكس" بزيادة قدرها 30.5 في المئة عن عام 2022، لكنها لا تزال أقل 15% عن متوسط العائدات السنوية بين عامي 2017 و2019، قبل جائحة كوفيد.

وتراجعت المبيعات مرة أخرى هذا العام في الولايات المتحدة، أكبر سوق للأفلام في العالم، ما يدق ناقوس الخطر.