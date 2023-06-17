تعاون علمي لتعزيز البحوث السريرية في مجال الرعاية الصحية

تسعى جهات علمية وصحية كبيرة إلى تنفيذ مشاريع للبحوث السريرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، وكذلك توسيع مبادرات البحوث الجينية، والتعاون في تدريب الكوادر، ودعم السياحة الصحية.

وضمن هذا الإطار، أعلنت "بيورهيلث"، أبرز منصة رعاية صحية متكاملة في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع "مركز شيبا الطبي" في إسرائيل، مؤسسة رائدة عالمياً في مجال البحوث الطبية، بحضور السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، وممثلين عن المؤسستين، وفقاً لبيان صحفي وصل "إرم نيوز" نسخة منه.

وأشاد محمد آل خاجة، بالتعاون قائلاً: "إنه لأمر رائع أن يقوم لاعبان رئيسيان في القطاع الطبي الإماراتي والإسرائيلي، بالجمع بين خبراتهما والعمل معًا على تحسين صحة وحياة شعوب بلدينا. فمن المهم جني الثمار الحقيقية للسلام والتركيز عليها سعيًا إلى تحسين صحة الناس وحياتهم ومستويات معيشتهم".

وقال أمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات: "إن مذكرة التفاهم الموقّعة اليوم بين بيورهيلث، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، ومركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى حكومي في إسرائيل، تمثّل روح اتفاق إبراهيم الذي يجمع بين شعبينا بما يعود بالنفع على المنطقة".

ومن جانبه، أكد راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة بيورهيلث: "تمثّل هذه الشراكة علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى دفع عجلة الابتكار بمجال الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى. ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى تعزيز الأبحاث الرائدة والارتقاء بمستوى القطاع الطبي وإنشاء إطار عمل محكم لتنسيق الخدمات السريرية".

وأوضح يوئيل هار إيفين، مدير القسم الدولي وتنمية الموارد في مركز شيبا الطبي: "يمثل هذا التعاون مبادرة جديدة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين نظام الرعاية الصحية في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وترسيخ جوهر اتفاق إبراهيم. وتعد تلك الاتفاقيات ذات أهمية كبيرة لبناء استراتيجية وأسس قوية لمشاركة معارفنا وخبراتنا في مجالات البحث والتجارب السريرية والتدريب الطبي".