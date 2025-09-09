بعد عقد من الزواج.. عمر خورشيد يعلن انفصاله عن ياسمين جيلاني

أعلن الفنان المصري عمر خورشيد، الثلاثاء، انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين الجيلاني، والدة ابنته، بعد زواج استمر أكثر من عشر سنوات.

وقال خورشيد في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما يُعلن الزواج يجب أيضًا الإعلان عن الطلاق".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصريح سابق لياسمين الجيلاني، كشفت فيه أن خورشيد مرّ بأزمة صحية استدعت دخوله غرفة العمليات، من دون أن تفصح عن تفاصيل حالته أو طبيعة الوعكة التي تعرض لها.