logo
منوعات

بعد عقد من الزواج.. عمر خورشيد يعلن انفصاله عن ياسمين جيلاني

بعد عقد من الزواج.. عمر خورشيد يعلن انفصاله عن ياسمين جيلاني
الفنان عمر خورشيد وزوجته ياسمين الجيلاني المصدر: فوشيا
إرم نيوز
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 2:14 ص

أعلن الفنان المصري عمر خورشيد، الثلاثاء، انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين الجيلاني، والدة ابنته، بعد زواج استمر أكثر من عشر سنوات.

وقال خورشيد في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما يُعلن الزواج يجب أيضًا الإعلان عن الطلاق".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصريح سابق لياسمين الجيلاني، كشفت فيه أن خورشيد مرّ بأزمة صحية استدعت دخوله غرفة العمليات، من دون أن تفصح عن تفاصيل حالته أو طبيعة الوعكة التي تعرض لها.

تم الطلاق بيني و بين أ/ ياسمين الجيلاني ام بنتي بالود و التراضي و كما وجب الإعلان في الزواج فيجب ايضاً الإعلان في الطلاق

Posted by Omar Khorshid on Monday, September 8, 2025

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC