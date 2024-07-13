ليبي يقع ضحية احتيال بعد أن خطب امرأة من زوجها

في واقعة غريبة، تعرض ليبي للاحتيال بعد أن تقدم لخطبة امرأة، ودفع مهرها لرجل تبين لاحقا أنه زوجها.

وفي التفاصيل التي كشفها بيان صادر عن مديرية أمن مدينة بنغازي، اليوم السبت، فإن الضحية تعرف على السيدة عن طريق موقع "فيسبوك"، وبعد فترة طلبت منه التقدم لخطبتها من والدها.

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وقال البيان إن المتهمين استأجرا منزلا بمنطقة سيدي حسين في بنغازي، واستقبلا الرجل الذي جاء قاصدا الخطوبة.



وبعد يومين، ذهب الرجل مع السيدة وزوجها، واشتروا مجوهرات بقيمة 15 ألف دينار ليبي (نحو 2400 دولار)، وتفاجأ بعد يومين بهروب المتهمين وغلق هواتفهما، بحسب البيان.

وتقدم الضحية ببلاغ إلى الشرطة التي ألقت القبض على الزوجين.