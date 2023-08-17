"أسبوع في غزة" يستهل عروض "عمان السينمائي"

انطلقت الدورة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي-أول فيلم، تحت شعار "حكايات وبدايات".

وووفق وكالة الانباء الأردنية "بترا" افتتح الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، المهرجان بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين الأردنيين والعرب والاجانب وصناع الأفلام وكتاب ونقاد وصحافيين.

وبدأ حفل الافتتاح بفقرات غنائية موسيقية قدمتها فرقة "اوكتاف"، بقيادة الفنان احمد السيلاوي، مزجت فيها بين الآلات الموسيقية الشعبية مثل القربة والمجوز واليرغول والآلات الموسيقية الغربية وقدمت عددا من الأغاني التي نهلت من الموروث الغنائي الشعبي الأردني وبلاد الشام ومصر وبلاد المغرب العربي.

واستهل المهرجان عروضه بفيلم "أسبوع في غزة" الذي يتناول حكاية انتشار وباء كوفيد 19 في إسرائيل، فيما غزة خالية من الأمراض، وسعي البعض للهروب من المرض في إسرائيل إلى غزة وما يحدث من مفارقات ساخرة خلال سيرورة أحداث الفيلم.