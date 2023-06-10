غضب ماليزي وسنغافوري من فنانة سخرت من حادثة طائرة MH370

أثار عرض كوميدي في ولاية نيويورك الأمريكية للفنانة المولودة في سنغافورة جوسلين شيا، ينطوي على إساءات لماليزيا، غضبا بين مسؤولين في البلاد.

وسرعان ما أدان وزيرا خارجية ماليزيا وسنغافورة عرض الفنانة، ما دفع عددا من مسؤولي سنغافورة إلى الاعتذار.

وانتشر المقطع، كالنار في الهشيم بين الماليزيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا بدورهم الفنانة الكوميدية.

وسخرت شيا في عرضها الكوميدي من ماليزيا، كما "شتمتها" بعبارة بذيئة، واعتبرت أن ماليزيا تخلفت كثيرا وتراجعت بعد انفصالها عن سنغافورة عام 1965.

وخلال العرض، ألقت نكاتا عن فشل الطائرات الماليزية في الطيران، متطرقة إلى حادثة اختفاء الطائرة الماليزية "إم إتش 370" عام 2014.

وقالت مجموعة نكات مثيرة لضحك الجمهور، إذ علقت خلال عرضها: لماذا؟ اختفاء الطائرة الماليزية ليس مضحكا، أليس كذلك؟ لأن بعض الطائرات لا تهبط".