موجة حر "تاريخية" تضرب إسبانيا والبرتغال

وسجّلت درجة الحرارة الأعلى نهار الأحد في مدينة مونتورو قرب قرطبة وبلغت 38.2 درجة مئوية، محطّمة الرقم القياسي السابق لشهر تشرين الأول/أكتوبر والمسجّل في 2014 في مدينة ماربيا وقد بلغ يومها 37.5 درجة مئوية، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أنّ "درجات الحرارة هذه حطّمت ثلاثة أرقام قياسية سجّلت في 29 و30 أيلول/سبتمبر والأول من تشرين الأول/أكتوبر".

وحذرت من أنّ "الأكثر غرابة هو أنّ هذه الحرارة التي تعتبر غير اعتيادية لهذه الفترة من العام، ستستمرّ، يمكننا أن نتوقّع أرقاماً قياسية جديدة خلال الأيام العشرة المقبلة".