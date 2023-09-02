مقتل إمام مسجد في بلدة كفر قرع شمال إسرائيل‎

قتل ظهر اليوم السبت، في قرية كفر قرع شمال إسرائيل، الشيخ سامي عبداللطيف، إمام مسجد البلدة ورئيس حركة الدعوة والإصلاح؛ وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار.

وقُتل الشيخ سامي، أثناء تواجده في البلدة بالقرب من المسجد الذي يخدمه.

ووقعت هذه الجريمة بعد أقل من 24 ساعة على جريمة مماثلة في البلدة ذاتها، راح ضحيتها شخصان آخران.

وبحسب ما أوردته جمعية "مبادرات إبراهيم"، ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي بإسرائيل، منذ مطلع العام الحالي إلى 166 قتيلا.