مصر.. انتشار الكلاب الخطرة يثير جدلا ومطالبات بتشريع يحد من الظاهرة
أثار انتشار الكلاب الخطرة في المدن المصرية الراقية والشعبية على حد سواء، حالة من الجدل الكبير في البلاد، فيما تسببت هذه الحيوانات بوقوع إصابات بالغة، وصلت إلى وفاة بعض المصابين.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، توفي مدير أحد البنوك بعد تعرضه للعقر من كلب تملكه مذيعة شهيرة، داخل مجمع سكني في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في واقعة تحولت إلى قضية رأي عام، وأثارت حالة كبيرة من الجدل.
وبعد هذه الحوادث شعر المصريون بالخوف، في ظل عدم تفعيل قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة، وفي ظل ضعف الرقابة على الأسواق التي تبيع هذه الحيوانات.
طلب إحاطة إلى الحكومة
وتقدّم عضو مجلس النواب المصري، محمود عصام موسى، بطلب إحاطة إلى الحكومة، يطالب فيه بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها المواطنون بسبب انتشار الكلاب المفترسة.
ووافق مجلس النواب المصري في دورته الماضية على مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب؛ إذ نُشر القانون في الجريدة الرسمية في مايو/أيار الماضي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
لكن اللائحة التنفيذية للقانون، التي تحدد آليات تطبيقه، لم تصدر حتى الآن؛ ما يثير تساؤلات بشأن موعد صدورها، ومدى تأثير هذا التأخير في تطبيق القانون.
وقال النائب موسى في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون يعرقل تطبيق القانون، الذي يهدف إلى الحد من حوادث الكلاب وحماية المواطنين".
وشهدت مصر في الفترة الماضية حوادث عقر لمواطنين من الكلاب في الشوارع؛ إذ تنص المادة الثانية عشرة من القانون على ضرورة تكميم أفواه الكلاب، وتقييدها بقلادة مناسبة بغرض السيطرة عليها.
ويطالب موسى بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية في أقرب وقت، لضمان تطبيق القانون بنحو صحيح، ومنع وقوع المزيد من الحوادث.
وشدد على أهمية أن "يكون صاحب الكلب أو الشخص الذي يصطحبه في الشارع بالغًا، لضمان سلامة الكلب والآخرين"، مطالبًا بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة للحد من المخاطر المحتملة.
أماكن ترخيص للكلاب
وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، في وقت سابق، عن أماكن لترخيص وتحصين الكلاب في المحافظة، حرصًا على الحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع انتشار الأمراض التي تنقلها الكلاب.
ودعت المديرية المواطنين الراغبين بترخيص كلب التوجه إلى إحدى الوحدات البيطرية التابعة للمديرية، وتقديم طلب إلى طبيب الوحدة، ودفع الرسوم المقررة وقدرها (68.80) جنيه، إضافة لثمن البطاقة الصحية للحيوان بقيمة (2 جنيه) في حال عدم وجود بطاقة للكلب.
وتصنّف الكلاب، وفق خبير التنمية المحلية المصري، أمجد عامر، إلى نوعين رئيسينِ، الأول الكلاب الضالة، وهي التي تعيش خارج نطاق المناطق الحضرية، وليست مملوكة لأحد، وقد تتسبب في مشكلات للمواطنين، مثل مهاجمة المارة أو إتلاف الممتلكات.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ عدد الوفيات نتيجة العقر 100 حالة عام 2019، فيما وصل عدد بلاغات العقر الناتجة عن الكلاب الضالة ما بين 400 و450 ألف بلاغ سنويًّا.
أما النوع الآخر، فهو الكلاب الأليفة التي تُربى في المنازل أو في الأماكن العامة، وتُستخدم لأغراض مختلفة، كالحماية أو الوجاهة الاجتماعية.
وأضاف "عامر"، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الكلاب التي يُربيها بعض المواطنين تُرهب آخرين خصوصًا الأطفال، ونجمت عنها حوادث كثيرة يعاقب عليها القانون"، لافتًا إلى أن "هناك بعض المواطنين يستخدمون الكلاب في الشجار ضد آخرين، وهذا أمر بالغ الخطورة، لأنه يُهدد سلامة البعض".
ويؤكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن "حالات العقر المسجلة خلال السنوات الماضية تتزايد بنسبة 20% سنويًّا"، مشيرًا إلى أن "تكلفة توفير الأمصال وصلت إلى 146 مليون جنيه عام 2019 ومرشحة للزيادة لتصل إلى 500 مليون جنيه".
حوادث مفجعة
من جانبه، شدد الخبير القانوني والاجتماعي المصري عادل عامر، على أهمية قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لمواجهة المخاطر المحتملة منها، خصوصًا أن مصر شهدت حوادث مفجعة في الفترة الماضية سببتها بعض الحيوانات.
وقال "عامر" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "بعض أنواع الكلاب الشرسة تسببت في حالات وفاة، وفقدان عضو من أعضاء الجسم، وهناك 400 ألف حالة عقر سنويًّا"، مطالبًا بتفعيل القانون لمواجهة هذه المخاطر.
وبشأن ما يثار عن تربية الكلاب في المنازل، يقول أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إن "الكلب طاهر وليس نجسًا"، مستشهدًا برأي الإمام مالك بن أنس.
وقال كريمة إن "النجاسة ليست أصلية، وإنما عارضة، والكلب خلق من خلق الله، والله لم يخلق أشياء نجسة"، مبينا بأنه "لا بأس من تربية الكلاب داخل المنازل".
وأشار في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن "نجاسة الكلب عارضة، ويمكن أن تكون في لعابه فقط، أما جسد الكلب إذا لمس إنسانًا، فهو أمر عادي"، وقد خلص إلى أنه "لا حرج في تربية الكلاب داخل المنازل، بشرط التعامل معها بطريقة صحية وسليمة، دون إيذاء الآخرين".
ويطالب عدد من المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار الكلاب الخطرة، ووضع قوانين صارمة تنظم حيازتها، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأقرّ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في أبريل/نيسان الماضي، لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، بعد مرور ثمانية أشهر على التصديق عليه.