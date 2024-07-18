أقيمت جنازة الفنان المصري الراحل تامر ضيائي، اليوم الخميس، في مسجد "السيدة نفيسة" في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور واسع لنجوم الفن والجمهور.

والتقطت عدسات المصورين لقطات للفنانين والجمهور وهم في حالة حزن شديدة وبكاء، تأثرا على رحيل الفنان الذي كان يتمتع بسمعة طيبة، وصداقات قوية مع زملائه.

ومن بين الحضور، أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانين منير مكرم عضو مجلس النقابة، وضياء عبد الخالق، ومحمد صلاح آدم، وحمزة العيلي، ومحمد على رزق، وشريف إدريس، ومراد فكري، ورانيا محمود ياسين، ولقاء سويدان، وغيرهم.

ويأتي دفن ضيائي بعد أن صرحت النيابة بذلك، بعد مبيت الجثمان، أمس الأربعاء، داخل المشرحة، تحت تصرف الطب الشرعي.

وتُوفي الفنان تامر ضيائي، أمس الأربعاء، على إثر مشاجرة نشبت بينه وبين فرد أمن في مستشفى أورام الثدي في القاهرة، أثناء اصطحاب زوجته المريضة للحصول على جرعة الكيماوي.

من جانبه، قال مدير مستشفى أورام الثدي في التجمع، في بيان للمستشفى على الصفحة الرسمية لمعهد الأورام، إن حقيقة ما حدث، أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وأثناء تواجد تامر ضيائي في قاعة انتظار المرضى في العيادات الخارجية لمستشفى الثدي بالتجمع مرافقًا لزوجته المريضة، فوجئنا به يحاول دخول عيادات الكشف بالقوة ودون انتظار رقم الدور المقرر للمريضة طبقًا للنظام الرقمي المعتمد لدخول المرضى للعيادات، فقام أحد أفراد أمن المستشفى بإخباره بأن هذا الأمر لا يجوز لعدم حلول دور المريضة ولوجود سيدات مريضات يقمن بالكشف، وأثناء منعه انفعل تامر ضيائي انفعالًا شديدًا، وقام بالتعدي على فرد الأمن باللفظ والقول والتعدي بالأيدي أمام المرضى والمرافقين، الذين قاموا بالتدخل لحل المشكلة على الفور.

وتابع البيان: "لم يحدث أي نوع من الاعتداء من أفراد الأمن عليه لفظيًّا أو جسديًّا؛ حيث التزموا الهدوء طبقا لما تم التيقن منه من مشاهدة كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة وتم تفريغ محتويات هذه الكاميرات وتسليمها لسلطات التحقيق المختصة، وأثناء توجه تامر ضيائي لاستراحة الانتظار بعد تهدئته، سقط مغشيًّا عليه بصورة مفاجئة وبدون سبب خارجي (كما يتضح من خلال كاميرات المراقبة)، وتم استدعاء طبيب الرعاية المركزة على الفور الذي لاحظ عدم وجود أي نبض للمريض، وقام بعمل الإسعافات الأولية اللازمة له وعمل إنعاش قلبي ورئوي فوري له وذلك لمدة ساعتين دون جدوى، وأثناء فحصه لم يثبت وجود أي إصابات ظاهرية".