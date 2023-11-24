تقرير: 400 ألف وفاة تقريبا بسبب تلوث الهواء في أوروبا في 2021

وقالت الوكالة، في تقريرها حول عام 2021، الذي صدر اليوم الجمعة، إنه بضم مجموعة أكبر من الدول الأوروبية خارج التكتل يصبح هناك 389 ألف وفاة متعلقة بالملوثات في أوروبا.

وذكرت الوكالة في التقرير: "تركيز ملوثات الهواء في 2021 أعلى بكثير من المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية في أدلتها الاسترشادية لجودة الهواء".

وأضافت: "خفض تلوث الهواء حسب هذه الأدلة الاسترشادية سيمنع عددا ضخما من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

وسجلت بولندا وإيطاليا وألمانيا أعلى أعداد وفيات في 2021 من الجسيمات الدقيقة، بينما شهدت دول في شمال أوروبا مثل أيسلندا والدول الإسكندنافية وإستونيا أثرًا أقل.

وأفاد التقرير بأن ثاني أكسيد الكربون والتعرض قصير المدى للأوزون لهما الأثر الأكبر في الوفيات في تركيا وإيطاليا وألمانيا.