شذى حسون توضح حقيقة فيديو لها مع مسؤول عراقي
ردت الفنانة العراقية شذى حسون، على فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تتلقى درعا تقديريا من مسؤول عراقي، أرفقه المعلقون بانتقادات مسيئة لشخصها.
وقالت الفنانة العراقية، إن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، خلال اليومين الماضيين، قديم، ويعود لسنوات ماضية.
وأكدت في منشور عبر حسابها في "إكس": "توضيح !!! هذا الفيديو المتداول الآن و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية والتغني بشجاعتهم أغنية "هلا بحسك" الوطنية والتي أخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية وهذا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني".
وفي الفيديو يظهر الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، وهو يقدم لشذى حسون درعاً تكريميا، ويدعوها لزيارة بغداد مرة أخرى.
وقال بعض المعلقين من جمهور شذى، إن نشر الفيديو تزامن مع إعلان الفنانة عن إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان العراق الدولي"، الذي سبق وأن نظمت النسخة الأولى منه مرة العام الماضي، مشيرين إلى أن "الحاقدين" يريدون الاصطياد في المياه العكرة.
يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان كانت قد أثارت جدلا واسعا في العراق؛ إذ زعم بعضهم أن المهرجان شهد سلوكيات "غير مقبولة" ولا تتوافق مع تقاليد المجتمع، إلا أن الحكومة العراقية أخلت مسؤوليتها عن المهرجان، مشيرة إلى أن الفنانة شذى حسون نظمته بمبادرة شخصية منها.