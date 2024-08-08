كشف الفنان العراقي إياد الطائي، عن رفض ترشيح فنانات عراقيات للتمثيل في أحد الأفلام من إنتاج هوليوود، بسبب عمليات التجميل المبالغ فيها لوجوههن.

وقال الطائي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن بعض الأصدقاء طلبوا منه ترشيح "ممثلات عراقيات بعمر محدد، لفيلم سيُصَوَّر بين أمريكا والأردن من إنتاج هوليوود، تدور أحداثه عن قصة حقيقية لعائلة عراقية تتعرض لمشكلات إبان الاحتلال".

وبيّن الطائي أنه أرسل مجموعة من صور ممثلات عراقيات من هاتفه الشخصي، وتفاجأ بأنه "رفضوا جميع الصور، إذ لم يجدوا فيها أحدًا طبيعيًا أو وجهًا لم يسلم من أطباء التجميل".

وأضاف الطائي أن "هذه الدعوة فرصة عظيمة لأن نقفز إلى هذا المكان، ونقول نحن لا نختلف عنكم إلا بالفرصة والماء والخضراء والوجه الحسن".

ووضح الفنان العراقي أنه اضطر إلى الاستعانة بوجوه فنية غير معروفة لعراقيات يقطن في الخارج كمرشحات للتمثيل في الفيلم.

وختم الطائي بقوله "لا بأس بتنظيف البشرة والنضارة، لكن تغيير الشكل لا يصلح للممثل".