ما زالت واقعة صفع معجب لمحمد رمضان على وجهه حديث نشطاء مواقع التواصل، حيث وضعوا مقارنة بين ما قام به الشاب، وبين ما فعله مصفوع عمرو دياب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو صُوِّر من مكان مرتفع يوثق الواقعة، حيث بدأ بمحاولة الفنان المصري الحصول على هاتف الشاب بعدما أساء إليه، إلا أن الشاب رفض إعطاءه الهاتف؛ ما دفع محمد رمضان إلى صفعه على وجهه، ليرد الشاب الصفعة على الفور.

الواد لسع محمد رمضان قلم إنما ايه 😂😂 قلم مزيكا 😂😂😂 Posted by ‎عمار يا مصر‎ on Tuesday, July 9, 2024

وتباينت آراء النشطاء حول الواقعة، فمنهم من رأى أن ما قام به الشاب وإساءته لمحمد رمضان دون سبب أمر لا يجوز، وخارج عن حدود الأدب، خاصة وأن الفيديو يوثق التفاف الجمهور حول الفنان، الذي لم يرفض طلب أحد بالتقاط صورة. فيما أعرب آخرون عن إعجابهم بما قام به الشاب، إذ أخذ حقه بيده، ورد الصفعة على الفور.

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وكان الشاب صاحب الواقعة علق على المشاجرة التي شهدتها قرية "مراسي" بين الطرفين بالساحل الشمالي بمصر، قائلًا"الموضوع بدأ بأني كنت حابب أهزر وبقوله يا محمد حمضان، لاقيته خد الكاب بتاعي، وقالي اسمك إيه؟ رحت أطلع الموبايل وأصور معاه فيديو من باب الهزار وأنا بقول محمد حمضان".

وأضاف "تفاجأت أنه عايز يمسك الموبايل اللي كان في ضهري، وضربني بالقلم قمت ضربه في اللحظة نفسها".

وتابع "لم أخش ضرب محمد رمضان بالقلم، عشان كنت لازم آخد حقي، وحصلت خناقة بعدها والناس بعدتنا عن بعض".