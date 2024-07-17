كيف ردت ريم البارودي على أنباء اختطافها؟

هاجمت الفنانة المصرية ريم البارودي شخصًا ادعى اختطافها، ما أدى إلى تداول الشائعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وشاركت البارودي صورة لمنشور أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يشير خلالها إلى حزنه لاختطاف الفنانة المصرية من قبل مجهول.

وعلقت ريم على المنشور الذي أعادت مشاركته عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام قائلة "مريض نفسي هو واللي زيه وللأسف ملهمش علاج. منزل عنده على صفحته على الفيسبوك إني مخطوفة، ولكن بلدنا فيها قانون. لا وبيأكد كمان في كل تعليق إني اتخطفت".

واستكملت ريم حديثها ردًا على من يقول إنه فعل ذلك بدافع حبه لها، قائلة "يغور حبك وازعل على نفسك تغور الفلوس وقلة التربية.. قمة العبث".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية أنباء اختطاف الفنانة ريم البارودي، بعد رصد أكثر من تدوينة تتحدث عن ذلك.